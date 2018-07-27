Комиссия Роскосмоса проводит проверку НПО имени С. А. Лавочкина, генеральный директор которого Сергей Лемешевский арестован по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации.

Комиссия "Роскосмоса" проводит проверку НПО имени С. А. Лавочкина, генеральный директор которого Сергей Лемешевский арестован по делу о хищении 330 миллионов рублей у госкорпорации.Об этом ТАСС рассказал руководитель пресс-службы предприятия Владимир Устименко.Он подчеркнул, что после ряда уголовных дел, открытых в отношении сотрудников предприятий отрасли, будет усилен контроль за работой руководителей всех подведомственных государственной корпорации компаний.Ранее сообщалось о том, что сотрудник головного института "Роскосмоса" – ЦНИИмаша — Виктор Кудрявцев обвиняется в государственной измене, а генеральный директор АО "Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина" Сергей Лемешевский арестован по обвинению в хищении 330 миллионов рублей у "Роскосмоса".