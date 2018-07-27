Драматург Гафур Каюмов трагически погиб на 59-ом году жизни. Режиссер театра упал в оркестровую яму в Доме культуры города Арска.

Драматург Гафур Каюмов трагически погиб на 59-ом году жизни. Режиссер театра упал в оркестровую яму в Доме культуры города Арска.Трагическая смерть Гафура Каюмова произошла в результате несчастного случая. Драматург упал на трубу в оркестровой яме местного Дома культуры. Сообщается, что мужчина получил серьезную травму– ему пробило легкое.Каюмова оперативно доставили в центральную районную больницу Арска. Врачи сделали все, что было в их силах, но травмы пострадавшего оказались несовместимыми с жизнью. Медикам оставалось лишь констатировать смерть госпитализированного, передает "Татар-информ".Напомним, что драматург Гафур Каюмов работал в Татарском академическом театре в течение семи лет. Более того, Каюмов получил локальную известность благодаря роли Салимжана, мужа Зулейхи, в фильме "Зулейха".Стоит отметить, что в 3013 году произошел похожий случай, закончившийся трагедией. В результате падения в оркестровую яму умерла режиссер Ольга Эннс.Несчастный случай произошел в театре во время репетиции спектакля. Эннс упала в оркестровую яму глубиной три метра и получила травму головы.В театр незамедлительно прибыли врачи скорой помощи, сотрудники МВД по Пермскому краю и комиссии по труду. Эннс срочно госпитализировали. Однако спасти ее не удалось.