Общественно-правовые телеканалы ФРГ ZDF и WDR были атакованы российской хакерской группой Sandworm.

Общественно-правовые телеканалы ФРГ ZDF и WDR были атакованы российской хакерской группой Sandworm.Как передает "Интерфакс", об этом сообщил германский журнал Der Spiegel, ссылаясь на свои информированные источники.По данным издания, кибер-атака произошла в начале июня. При этом телеканал ZDF подтвердил, что в результате нападения хакеров пострадало около 10 компьютеров, при этом утечки данных не произошло.Посольство России в Германии прокомментировало в Twitter сообщение Der Spiegel так: ""Бундестаг, МИД, теперь ZDF и WDR. Кто еще? Сгораем от любопытства".