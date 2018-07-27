Российским звездам нетрудно найти повод покрасоваться друг перед другом в новых нарядах. Тем более такую возможность им предоставил фестиваль Белые ночи, который прошел на днях в Санкт-Петербурге. Однако София Ротару стилистов разочаровала.

Российским звездам нетрудно найти повод покрасоваться другперед другом в новых нарядах. Тем более такую возможность им предоставил фестиваль"Белые ночи", который прошел на днях в Санкт-Петербурге. Однако СофияРотару стилистов разочаровала."Сильно перегруженным" назвала образ популярнойсоветской и российской певицы стилист-имиджмейкер Леся Андреева. По ее мнению,на фоне яркого геометрического принта платья-туники внешность артистки простотеряется.В платье слишком много лишних деталей – драпировки иасимметричные края, считает стилист. С точки зрения Андреевой, тонкая гладкаяткань в сочетании со свободным силуэтом портит прекрасную фигуру певицы,утяжеляя верх.Неудачно, по мнению специалиста по имиджу, подобраны ибрюки. Они слишком простые и слишком классические – и не гармонируют с таким активнымверхом, приводит мнение Андреевой .Однако, судя по комментариям поклонников певицы в Instagram, мнение экспертамало кто разделяет. Фанаты восторгаются Софией Ротару, называя ее красавицей,легендарной и сказочной певицей. И наряд артистки их вполне устраивает.Фестиваль "Белые ночи" проходил в Петербурге с 20 по 22 июля. В нем приняли участие знаменитые российские и зарубежные исполнители. На сцене соревновались десять конкурсантов из девяти стран мира, исполняя собственные песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Их поддерживали знаменитые ведущие, которые менялись каждый день: Филипп Киркоров, Елена Север, Сергей Лазарев, Александр Ревва и Николай Басков.По итогам конкурса третье место заняла Preen, участница из Тайланда. На втором месте – Эдвард Хачарян из России. Первое место заняла группа из США – Mister Mother. А Гран-при вручили Анастасии Спиридоновой.