Российским звездам нетрудно найти повод покрасоваться друг
перед другом в новых нарядах. Тем более такую возможность им предоставил фестиваль
Белые ночи, который прошел на днях в Санкт-Петербурге. Однако София
Ротару стилистов разочаровала.
Российским звездам нетрудно найти повод покрасоваться друг
перед другом в новых нарядах. Тем более такую возможность им предоставил фестиваль
"Белые ночи", который прошел на днях в Санкт-Петербурге. Однако София
Ротару стилистов разочаровала.
"Сильно перегруженным" назвала образ популярной
советской и российской певицы стилист-имиджмейкер Леся Андреева. По ее мнению,
на фоне яркого геометрического принта платья-туники внешность артистки просто
теряется.
В платье слишком много лишних деталей – драпировки и
асимметричные края, считает стилист. С точки зрения Андреевой, тонкая гладкая
ткань в сочетании со свободным силуэтом портит прекрасную фигуру певицы,
утяжеляя верх.
Неудачно, по мнению специалиста по имиджу, подобраны и
брюки. Они слишком простые и слишком классические – и не гармонируют с таким активным
верхом, приводит мнение Андреевой .
Однако, судя по комментариям поклонников певицы в Instagram, мнение эксперта
мало кто разделяет. Фанаты восторгаются Софией Ротару, называя ее красавицей,
легендарной и сказочной певицей. И наряд артистки их вполне устраивает.
Фестиваль "Белые ночи" проходил в Петербурге с 20 по 22 июля. В нем приняли участие знаменитые российские и зарубежные исполнители. На сцене соревновались десять конкурсантов из девяти стран мира, исполняя собственные песни и каверы на лучшие зарубежные хиты. Их поддерживали знаменитые ведущие, которые менялись каждый день: Филипп Киркоров, Елена Север, Сергей Лазарев, Александр Ревва и Николай Басков.
По итогам конкурса третье место заняла Preen, участница из Тайланда. На втором месте – Эдвард Хачарян из России. Первое место заняла группа из США – Mister Mother. А Гран-при вручили Анастасии Спиридоновой.