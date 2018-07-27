Пожар в центре города. Накануне вечером гуляющие у Торговых рядом владимирцы стали очевидцами пожара в заброшенном здании на улице Ильича. Открытое пламя вырывалось из полуразрушенного строения. Люди вызвали пожарных в 21.10.

Пожар в центре города. Накануне вечером гуляющие у Торговых рядом владимирцы стали очевидцами пожара в заброшенном здании на улице Ильича. Открытое пламя вырывалось из полуразрушенного строения. Люди вызвали пожарных в 21.10. И уже через три минуты на место прибыли расчеты, потушить огонь удалось оперативно. А полностью ликвидировали пожар в начале первого ночи. Площадь составила 90 квадратных метров. Здание было заброшенным. Людей даже без определённого места жительства в нём не оказалось, поэтому обошлось без пострадавших.