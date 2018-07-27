Бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская скоро предстанет перед Фемидой. Украинская пианистка обвиняется
в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна Виталина
Цымбалюк-Романовская скоро предстанет перед Фемидой. Украинская пианистка обвиняется
в нарушении неприкосновенности частной жизни.
Сегодня, 27 июля, Виталина получила обвинительное
заключение. Через несколько дней уголовное дело поступит в мировой суд участка
№310 района Ростокино, сообщает РЕН ТВ.
Примечательно, что еще вчера
Цымбалюк-Романовская
сказала журналистам, что не
получала от прокуратуры никаких уведомлений. Она не захотела комментировать
ситуацию, сославшись на отсутствие у нее интереса к ней. Видимо правоохранительные
органы увидели в прессе заносчивое заявление пианистки и решили сбить с нее спесь.
По версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с
помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в
Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.
Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемых
вопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозапись
телевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.
Статья, по которой обвиняется бывшая жена Армена
Джигарханяна, предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до
двух лет лишения свободы. В рамках уголовного дела о неприкосновенности частной
жизни Черемушкинский суд Москвы уже наложил обеспечительный арест на
принадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и вклад в 1 миллион
рублей в "Ланта-банке", передает ТАСС.