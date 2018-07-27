Бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская скоро предстанет перед Фемидой. Украинская пианистка обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна ВиталинаЦымбалюк-Романовская скоро предстанет перед Фемидой. Украинская пианистка обвиняетсяв нарушении неприкосновенности частной жизни.Сегодня, 27 июля, Виталина получила обвинительноезаключение. Через несколько дней уголовное дело поступит в мировой суд участка№310 района Ростокино, сообщает РЕН ТВ.Примечательно, что еще вчераЦымбалюк-Романовскаясказала журналистам, что неполучала от прокуратуры никаких уведомлений. Она не захотела комментироватьситуацию, сославшись на отсутствие у нее интереса к ней. Видимо правоохранительныеорганы увидели в прессе заносчивое заявление пианистки и решили сбить с нее спесь.По версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли спомощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича вМосковском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемыхвопросов. После Цымбалюк-Романовская отдала полученную видеозаписьтелевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире.Статья, по которой обвиняется бывшая жена АрменаДжигарханяна, предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей додвух лет лишения свободы. В рамках уголовного дела о неприкосновенности частнойжизни Черемушкинский суд Москвы уже наложил обеспечительный арест напринадлежащие Цымбалюк-Романовской московскую квартиру и вклад в 1 миллионрублей в "Ланта-банке", передает ТАСС.