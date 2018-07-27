Государственная дума завершила весеннюю сессию. Приняты десятки законов, среди которых значительную часть составляют социально-направленные документы (повышение МРОТ, защита прав участников долевого строительства, расширение списка редких заболеваний, лекарства, которые закупаются из бюджета). Сессия была самой продолжительной за последние годы.

Государственная дума завершила весеннюю сессию. Приняты десятки законов, среди которых значительную часть составляют социально-направленные документы (повышение МРОТ, защита прав участников долевого строительства, расширение списка редких заболеваний, лекарства, которые закупаются из бюджета). Сессия была самой продолжительной за последние годы. По признанию депутатов, им приходилось работать в очень напряженном режиме. Тем не менее, многие готовы отказаться и от положенного отпуска.Самая длительная по датам и самая напряженная по количеству проведенных в зале часов сессия Государственной думы за последние 20 лет. Депутаты закрывали заседание стоя, под звуки государственного гимна, слова — по традиции — вывели на табло для голосования.Именно на эту сессию пришлось утверждение нового состава правительства и нового главы счетной палаты. Целый пакет законопроектов, который обеспечивает выполнение тезисов послания президента Федеральному собранию. "Работа над законопроектами, которые реализуют Послания, крайне важна, учитывая, что они формируют основу для достижения национальных целей, определенных майским указом президента нашей станы, — отмечает председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. — Это рост реальных доходов граждан и пенсии выше инфляции, снижение в два раза уровня бедности, повышение средней продолжительности жизни свыше 80 лет".Промежуточные итоги парламентской партийной деятельности подвели сегодня и лидеры фракций. Редкий случай — к прессе перед заседанием сегодня выходили не по одному, как чаще всего бывает, а целыми группами — в окружении соратников."Мы предложили 12 законов, — рассказывает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. — По этим законам можно завтра иметь бюджет 25-27 триллионов, и мы нашли все источники"."Нас — всего 23 человека, но по количеству внесенных законопроектов за весеннюю сессию мы — на втором месте, — отмечает руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов. — Мы внесли 122 законопроекта"."Мы все, что требуется в пользу граждан, поддержали, — говорит в свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский. — И повышение минимальной оплаты труда. И перевод работы с дольщиками по ипотеке в банковские структуры".Полноценно отдохнуть, впрочем, депутатам вряд ли удастся. В начале сентября в стране — очередной единый день голосования, выборы разных уровней во многих регионах, и партии, естественно, будут к ним готовиться.Больше, чем на месяц, сессионный зал Государственной думы опустеет, но работа в кулуарах и кабинетах продолжится. Законодательное творчество — процесс непрерывный, тем более, когда документы напрямую влияют на дальнейшее развитие страны.Депутаты фракции "Единая Россия" сегодня вообще объявили, что в отпуска уходить не будут. Постепенно начинается работа над проектом бюджета, которая не терпит отлагательств."Очень четко должны быть прописаны все разделы, иначе тех показателей экономического роста, показателей благосостояния, показателей, направленных на изменение качества жизни граждан, не будет достигнуто, — поясняет заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. — Мы должны сделать все, чтобы именно ключевые показатели были направлены на решение всех вопросов, поставленных президентом".Вернутся в зал заседаний парламента депутаты теперь только 11 сентября, когда торжественно будет открыта уже пятая, осенняя сессия Государственной думы.