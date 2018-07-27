В Финляндии угрожают депортировать российскую семью из страны на основании того, что паспорта им были выданы в Крыму.

В Финляндии угрожают депортировать российскую семью из страны на основании того, что паспорта им были выданы в Крыму."Семья уже почти год живет в Финляндии, купили дом, старшая дочь ходит в школу. Вдруг финская миграционная служба приняла решение не признавать их российские паспорта, потому что они из Крыма", — рассказал финский правозащитник Йохан Бекман.Виза россиянам была выдана в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Однако финские власти сочли семью гражданами Украины, которые должны получить украинские паспорта.Сейчас российские дипломаты пытаются помочь разрешить эту ситуацию, передает "Интерфакс". В генеральном консульстве Финляндии в Петербурге комментировать ситуацию отказались.