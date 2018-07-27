Сегодня завершилась весенняя сессия нижней палаты парламента. Подводя ее итоги, лидер думской фракции Единая Россия Сергей Неверов отметил, что самым резонансным документом в этом законодательном периоде, по его мнению, стали поправки в пенсионное законодательство. Эта же тема, уверен парламентарий, будет главной в осеннюю сессию, наравне с проектом бюджета.
Сегодня завершилась весенняя сессия нижней палаты парламента. Подводя ее итоги, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что самым резонансным документом в этом законодательном периоде, по его мнению, стали поправки в пенсионное законодательство. Эта же тема, уверен парламентарий, будет главной в осеннюю сессию, наравне с проектом бюджета.
Как напомнил Сергей Неверов, по поводу предлагаемой
настройке пенсионной системы было дано немало объяснений – почему они нужны и
зачем принимаются. Об этом говорили на всех уровнях власти, включая главу
государства.
"Первое чтение – это только принятие концепции,
напомнил лидер думских единороссов. – После этого законопроект дополняется
поправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляются
законопроекты-"спутники", проекты нормативных актов исполнительной власти".
По словам Неверова, депутатам, в том числе, предстоит
работать над этими "спутниками". И они, уверен парламентарий, сейчас – самое
важное. По мнению депутата, в настройке пенсионной системы помимо вопросов,
которые находятся на поверхности, есть и ряд других проблем.
Один из вопросов: Как быть с тем, что некоторые льготы
привязаны не к биологическому возрасту, а именно к пенсионному? Немаловажно, сделать
и так, подчеркнул Неверов, чтобы работники реже уходили на больничный не
потому, что боятся потерять работу, а потому, что не беспокоят проблемы со
здоровьем. Актуален и вопрос относительно открытия ясельных групп для детей, с
которыми бабушки и дедушки смогут начать сидеть дома на несколько лет позже. Все
эти задачи предстоит оперативно решить, подчеркнул глава фракции "ЕР"
в Госдуме.
Кроме того, обратил внимание он, в бюджете необходимо предусмотреть
индексацию пенсий с 1 января. "Это повышение будет ощутимым: выше уровня
инфляции, – цитирует его интернет-сайт . – Мы ожидаем, что с учетом
принятых мер, в 2019 году пенсии вырастут в среднем на 12 тысяч в год".
При этом, заметил Сергей Неверов, помимо вопросов, связанных
с размером пенсии, в весеннюю сессию депутаты приняли много знаковых и важных
законопроектов. Так, напомнил он, был повышен МРОТ (до 11163 рублей), работникам
выделили выходной на диспансеризацию, родственников обязали допускать в
реанимацию, выделены дополнительные средства на закупку школьных автобусов и "скорых",
расширен список редких (орфанных) заболеваний и принят ряд других немаловажных
документов.
Отдельно глава думских единороссов остановился на теме
защиты обманутых дольщиков. Он напомнил, что принят важный закон, обязывающий застройщиков
с 1 июля 2019 года продавать квартиры только через специальные счета в банках,
куда будут перечисляться средства покупателей
"Застройщик не будет иметь к ним доступа до
полного завершения строительства. При этом покупатель может их забрать, если застройщик
будет признан банкротом".
Все эти законопроекты, подчеркнул Сергей Неверов, были в
приоритете для фракции "Единая Россия". "Эти приоритеты мы определяем
перед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и,
конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутаты
проводят каждую региональную неделю в тех территориях, которые представляют в
парламенте", – заключил он.