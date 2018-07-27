Сегодня завершилась весенняя сессия нижней палаты парламента. Подводя ее итоги, лидер думской фракции Единая Россия Сергей Неверов отметил, что самым резонансным документом в этом законодательном периоде, по его мнению, стали поправки в пенсионное законодательство. Эта же тема, уверен парламентарий, будет главной в осеннюю сессию, наравне с проектом бюджета.

Сегодня завершилась весенняя сессия нижней палаты парламента. Подводя ее итоги, лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что самым резонансным документом в этом законодательном периоде, по его мнению, стали поправки в пенсионное законодательство. Эта же тема, уверен парламентарий, будет главной в осеннюю сессию, наравне с проектом бюджета.Как напомнил Сергей Неверов, по поводу предлагаемойнастройке пенсионной системы было дано немало объяснений – почему они нужны изачем принимаются. Об этом говорили на всех уровнях власти, включая главугосударства."Первое чтение – это только принятие концепции,напомнил лидер думских единороссов. – После этого законопроект дополняетсяпоправками, какие-то из них принимаются, какие-то отклоняются, появляютсязаконопроекты-"спутники", проекты нормативных актов исполнительной власти".По словам Неверова, депутатам, в том числе, предстоитработать над этими "спутниками". И они, уверен парламентарий, сейчас – самоеважное. По мнению депутата, в настройке пенсионной системы помимо вопросов,которые находятся на поверхности, есть и ряд других проблем.Один из вопросов: Как быть с тем, что некоторые льготыпривязаны не к биологическому возрасту, а именно к пенсионному? Немаловажно, сделатьи так, подчеркнул Неверов, чтобы работники реже уходили на больничный непотому, что боятся потерять работу, а потому, что не беспокоят проблемы создоровьем. Актуален и вопрос относительно открытия ясельных групп для детей, скоторыми бабушки и дедушки смогут начать сидеть дома на несколько лет позже. Всеэти задачи предстоит оперативно решить, подчеркнул глава фракции "ЕР"в Госдуме.Кроме того, обратил внимание он, в бюджете необходимо предусмотретьиндексацию пенсий с 1 января. "Это повышение будет ощутимым: выше уровняинфляции, – цитирует его интернет-сайт . – Мы ожидаем, что с учетомпринятых мер, в 2019 году пенсии вырастут в среднем на 12 тысяч в год".При этом, заметил Сергей Неверов, помимо вопросов, связанныхс размером пенсии, в весеннюю сессию депутаты приняли много знаковых и важныхзаконопроектов. Так, напомнил он, был повышен МРОТ (до 11163 рублей), работникамвыделили выходной на диспансеризацию, родственников обязали допускать вреанимацию, выделены дополнительные средства на закупку школьных автобусов и "скорых",расширен список редких (орфанных) заболеваний и принят ряд других немаловажныхдокументов.Отдельно глава думских единороссов остановился на темезащиты обманутых дольщиков. Он напомнил, что принят важный закон, обязывающий застройщиковс 1 июля 2019 года продавать квартиры только через специальные счета в банках,куда будут перечисляться средства покупателей"Застройщик не будет иметь к ним доступа дополного завершения строительства. При этом покупатель может их забрать, если застройщикбудет признан банкротом".Все эти законопроекты, подчеркнул Сергей Неверов, были вприоритете для фракции "Единая Россия". "Эти приоритеты мы определяемперед каждой сессией исходя из задач, поставленных Владимиром Путиным и,конечно же, по итогам приемов и встреч с гражданами, которые наши депутатыпроводят каждую региональную неделю в тех территориях, которые представляют впарламенте", – заключил он.