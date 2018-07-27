Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России появилась на красной дорожке концерта открытия фестиваля Жара в Баку. И произвела фурор. Горячие азербайджанские мужчины, привыкшие видеть женщин в платьях с закрытыми плечами и ногами, были поражены видом Марии Захаровой. Ее признали королевой красоты на этом празднике.

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России появилась на красной дорожке концерта открытия фестиваля "Жара" в Баку. И произвела фурор. Горячие азербайджанские мужчины, привыкшие видеть женщин в платьях с закрытыми плечами и ногами, были поражены видом Марии Захаровой. Ее признали королевой красоты на этом празднике.Мария Захарова выглядела столь эффектно, что затмила иных звезд, для которых подобные церемонии – привычное дело. Правда, долго не могла найти точку на красной дорожке, где надлежало стоять звездам для эффектного кадра. "У меня просто есть своя точка, которую я хорошо знаю – на Смоленской площади, где находится МИД", – отшутилась Захарова.Корреспондент Dni.Ru не мог пройти мимо такого изящества и поспешил приложиться к ручке чиновницы.Мария, все чаще вижу Вас в свете – Московский кинофестиваль, фестиваль "Жара". Нравится Вам эта роль светской львицы?Ну, не преувеличивайте, не так у и часто я выхожу куда-то. На ММКФ меня пригласил Никита Михалков – там звучала написанная мною песня. А в Баку я по делам служебным – провожу консультации с коллегами из МИДа Азербайджана. Ну а организаторы "Жары", узнав, что я здесь, пригласил меня на фестиваль.Я думаю, на переговорах Вы потрясете всех красотой, как и сегодня!Ну, завтра туда я построже, конечно, оденусь (смеется).А сегодня какой кудесник колдовал нынче над Вашим продуманным до мелочей образом?Макияж и прическу мне сделали азербайджанские друзья, за что я им безмерно благодарна. Что же касается платья... Мне стыдно про это говорить, но оно сшито в России и куплено у нас в Москве за три тысячи.Евро?Каких евро! Рублей! Если бы у меня были три тысячи евро, я бы их отдала тем, кому они нужны, а не тратила бы на тряпки. Платья и сумки за такие деньги я никогда не покупаю по принципиальным соображениям. Считаю, что это безумие. Есть люди, которые имеют возможность приобретать такие вещи, но это точно не моя история.Но Вам приятно, что Вами даже в платье за три тысячи рублей все восхищаются?У меня возле дома есть пруд, в котором живут бобры. Народ приходит их кормить. И один молодой человек сказал: "Вот так бы жить – ты ешь, а тобою все восхищаются!" Вот я не очень чувствую, чтобы мною все восхищались – огромное количество критических замечаний, обсуждений, неприятия людей по каким-то политическим мотивам. Я не считаю, что купаюсь в лепестках роз, как это кому-то, возможно, кажется со стороны.Судя по Вашему Instagram'у, Вы ведете гламурный образ жизни – любите селфи, посещаете спортзал, уважаете хорошие рестораны...Жизнь очень многообразна. И самое большое удовольствие – жить на полную катушку и использовать все возможности, которые даются!