Россия начала поставки говядины в Турцию, есть перспективы по поставкам мяса птицы.

Россия начала поставки говядины в Турцию, есть перспективы по поставкам мяса птицы.Об этом мировую общественность известил вице-премьер Алексей Гордеев, как передает "Интерфакс".Чиновник подчеркнул заинтересованность Анкары в рынке своего северного соседа и подчеркнул необходимость сбалансированности российско-турецкой торговли, "чтобы друг друга дополнять".Гордеев рассказал журналистам, что мясо из России ждут также в странах Ближнего Востока, а всего в этом году РФ экспортировала 300 тысяч тонн мясной продукции. По его словам, после того, как Китай откроет свой рынок, поставки могут возрасти до 1 миллиона тонн.Ранее сообщалось о том, что во время переговоров с лидером Турции Реджепом Эрдоганом на полях саммита БРИКС в ЮАР президент России Владимир Путин пошутил, что примет приглашение своего коллеги сходить в ресторан при одном условии."Мы договорились, что когда вы мясную продукцию пустите на рынок, когда в ресторане будут наши мясные блюда, тогда и пообедаем", – отметил Путин.В ответ Эрдоган сообщил, что будет ждать, когда это произойдет.По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ политолога Павла Салина, это не совсем шутка – Путин выступил в роли лоббиста национальных интересов своей страны.Политолог отметил, что "если Россия открывает Турции свой рынок то и Турция должна в ответ шире открыть свой внутренний рынок для российской продукции, в том числе и для продукции сельского хозяйства".