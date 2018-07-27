Обвиняемые совершили 14 мошеннических действий, а сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 13 миллионов рублей...

СЧ СУ УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по фактам хищений 14 транспортных средств под предлогом оказания гражданам услуг по их реализации.Как установлено в ходе расследования, в 2017 году соучастники, используя подконтрольную организацию, арендовали офисное помещение, набрав штат сотрудников. Менеджеры организации находили граждан, желающих продать принадлежащие им транспортные средства, заключали с ними агентские договоры, после чего переданные по договору автомобили с необходимым пакетом правоустанавливающих документов и комплектом ключей продавали третьим лицам. Денежными средствами, полученными от продажи, участники группы распоряжались по своему усмотрению. Обвиняемые совершили 14 мошеннических действий, а сумма общего ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 13 миллионов рублей.По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.В ходе предварительного следствия потерпевшим был возмещен ущерб на сумму свыше 9,5 миллионов рублей.Пресс-служба ГСУ ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53