27.07.2018

2018-07-27 08:20:52

Смертельное ДТП с фурой под Москвой попало на видео

На Новорязанском шоссе в Подмосковье

большегруз на полном ходу протаранил шесть легковушек. В результате ДТП одна из машин загорелась. Все находившиеся в машине оказались в огненной ловушке и

сгорели заживо, передает .



Жертвами аварии стали четверо, еще несколько человек получили травмы – их доставили в больницы. Страшные кадры с места ДТП размещены в Сети.