Новость о закрытии скандально известного телепроекта Дом-2 стала настоящей сенсацией. В Сети бурно обсуждают это известие, так, многие убеждены, что завершение реалити-шоу станет настоящей катастрофой для его ведущей Ксении Бородиной.

Новость о закрытии скандально известного телепроекта "Дом-2" стала настоящей сенсацией. В Сети бурно обсуждают это известие, так, многие убеждены, что завершение реалити-шоу станет настоящей катастрофой для его ведущей Ксении Бородиной.Основная съемочная площадка проекта "Дом-2" расположена в Подмосковье вблизи коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара. Стало известно, что там планируется построить автомобильную магистраль, ведущуюиз Саларьево в Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое существование.Новость стала буквально громом среди ясного неба. В Сети бурно отреагировали на известие, причем взгляды на ситуацию у людей прямо противоположные: если одни радуются, то другие крайне расстроены. Некоторые поклонники всерьез озаботились будущностью ведущей "Дома-2" Ксении Бородиной. По их мнению, закрытие телепроекта грозит Ксении настоящей катастрофой."Где тогда работать Бородина будет ей же надо кормить своего безработного мужа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Бородина останется без работы...а у нее еще дом не достроин😱", "Ойййй а что с Ксюшей Бородиной будет??? Куда ей идти работать???", "ну все, если Дом-2 закроют, не увижу я больше бородину(((" – высказались встревоженные интернет-пользователи.Кстати, прокомментировал событие один из самых одиозных участников "Дома-2" Рустам Солнцев. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он обратился с призывом к массам. "СЕГОДНЯШНЯЯ НОВОСТЬ О ТОМ , ЧТО ЧЕРЕЗ ПОЛЯНУ ТЕЛЕПРОЕКТА #ДОМ2БУДЕТ ПРОЛОЖЕНА МАГИСТРАЛЬ ,КОТОРАЯ ПРИВЕДЕТ К ЗАКРЫТИЮ ЧПОКИДОМА НЕ ОСТАВИЛА МЕНЯ В СТОРОНЕ.. Я ПРОТИВ ..И ВОТ МОЙ ПРИЗЫВ ..МОЙ КРИК ..МОЙ ЗОВ ..ОТ САМОГО СЕРДЦА .. ..!😂" – написал он в сопровождении к видео.В ролике Рустам дал интервью телевизионщикам и сказал: "Я призываю трех секс-символов проекта: Водонаеву, Боню и Бузову топлес протестовать против дороги, которая должна пройти через Поляну. Три обнаженные легенды "Дома-2". Присоединяйтесь, девчонки!"