В 1-ом оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги работы подразделения за первое полугодие текущего года...

В 1-ом оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги работы подразделения за первое полугодие текущего года, а также вручили ведомственные награды полицейским, среди которых и сотрудники «Московской туристической полиции».Так, за высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе «Туристической полиции» на улицах столицы медалью МВД России «За отличие в службе» I степени награжден майор полиции Анатолий Клейменов, командир 3 роты специализированного батальона 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.Медалями МВД России «За отличие в службе» III степени удостоены старший лейтенант полиции Антон Лапшин, командир 2 роты специализированного батальона 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве и старший сержант полиции Роман Коротков, полицейский 3 роты специализированного батальона 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве.Награды сотрудникам «Московской туристической полиции» вручал начальник Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Андрей Захаров. Он поблагодарил сотрудников за качественное выполнения поставленных задач и пожелал успехов в дальнейшей службе.