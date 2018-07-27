При осмотре квартиры задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли листья растений неизвестного происхождения, стеклянные емкости, шприцы и бутылки...

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Троицкий» г. Москвы в ходе проверочных мероприятий задержали 29-летнего жителя столицы по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – марихуаны.В ходе осмотра квартиры по месту жительства задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли листья растений неизвестного происхождения, стеклянные емкости, шприцы и бутылки с неизвестным веществом, а также приспособления, используемые для выращивания растений. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 940 граммов. Установлено, что изъятый наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом МО МВД России «Троицкий» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38