В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли потерявшегося мальчика...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы благодаря помощи жительницы Московской области вернули потерявшегося ребенка домой.Как сообщалось ранее https://77.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/13914417/ в ОМВД России по району Тропарево-Никулино г. Москвы поступило сообщение от жительницы района, что 25 июля 2018 года пропал ее 12-летний сын, который гулял во дворе дома на улице Академика Анохина.Полицейские совместно с добровольцами незамедлительно приступили к поискам ребенка. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли потерявшегося мальчика на территории Московской области.В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93