В полицию поступило заявление от администратора одной из аптек. По словам заявительницы, неизвестный похитил средства ухода со стеллажей...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 24-летнего мужчину по подозрению в краже из аптеки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от администратора одной из аптек. По словам заявительницы, неизвестный похитил средства ухода со стеллажей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Кривоарбатском переулке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался приезжий молодой человек.Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержания возможного соучастника противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60