В полицию поступило заявление от администратора одной из аптек. По словам заявительницы, неизвестный похитил средства ухода со стеллажей...
«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Арбат задержали 24-летнего мужчину по подозрению в краже из аптеки», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию поступило заявление от администратора одной из аптек. По словам заявительницы, неизвестный похитил средства ухода со стеллажей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Кривоарбатском переулке сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался приезжий молодой человек.
Отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержания возможного соучастника противоправного деяния.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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