Команда европейских инженеров и программистов создала робота-кентавра Centauro, который умеет выполнять голосовые команды и предназначен для спасения людей во время чрезвычайных ситуаций.

Команда европейских инженеров и программистов создала робота-кентавра Centauro, который умеет выполнять голосовые команды и предназначен для спасения людей во время чрезвычайных ситуаций, сообщает Engadget.Уникальное устройство снабжено четырьмя ногами на колесах и двумя механическими руками, каждая из которых способна грузы весом до 11 килограммов.Высота робота составляет около 1,5 метра, а весит "кентавр" чуть больше 90 килограммов. Корпус робота сделан из легкого метала, который покрыт прочным пластиком, напечатанном на 3D-принтере.Centauro занял первое место на выставке робототехники в немецком университет Бонна. На его усовершенствования выделят дополнительные средства.