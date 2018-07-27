Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 28 июля 2018 года с 09.00 часов до 14.00 часов праздничных мероприятий, посвященных 1030-летию Крещения Руси, будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного:- с 07.00 часов и до окончания мероприятия по улице Манежная от Кремлевской набережной до Боровицкой площади;- с 08. 00 часов и до окончания мероприятия по улице Волхонка от улицы Ленивка до Боровицкой площади;- с 11.30 часов и до окончания мероприятия по улице Знаменка и Большому Каменному мосту.Кроме этого, в связи с проведением ежегодного спортивного мероприятия «Ночной забег» по маршруту: улица Лужники, д.24 – улица Лужники (по направлению к УСЗ «Дружба») – Лужнецкая набережная – Фрунзенская набережная – Пречистенская набережная – разворот около Патриаршего моста, по маршруту проведения забега будет ограничено движения транспорта с 21.30 часов 28 июля 2018 года до 00.30 часов 29 июля 2018 года.Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.