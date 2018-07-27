Российское правительство решило сохранить за Федеральной антимонопольной службой полномочия по регулированию тарифов. При необходимости вопрос о передаче этих полномочий Минэкономразвития может быть рассмотрен через полгода.

Российское правительство решило сохранить за Федеральной антимонопольной службой полномочия по регулированию тарифов. При необходимости вопрос о передаче этих полномочий Минэкономразвития может быть рассмотрен через полгода.Как пояснил ТАСС первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, ФАС готова урегулировать эти вопросы и снять озабоченности авторов идеи его передачи Минэкономразвития.Как напоминает "Интерфакс", в начале июня глава и акционер "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, совладелец НЛМК и транспортно-логистических активов Владимир Лисин и президент "Транснефти" Николай Токарев направили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с предложением передать полномочия по регулированию тарифов от ФАС, работой которой они были недовольны, к Минэкономразвития.