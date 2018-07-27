Российские теннисистки Вера Звонарева и Анастасия Потапова, выступающие в паре, сумели пробиться в полуфинал турнира Moscow River Cup. В четвертьфинале они сломили сопротивление немецкого дуэта Никола Гойер/Лаура Зигемунд со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 10:8.

Российские теннисистки Вера Звонарева и Анастасия Потапова, выступающие в паре, сумели пробиться в полуфинал турнира Moscow River Cup. В четвертьфинале они сломили сопротивление немецкого дуэта Никола Гойер/Лаура Зигемунд со счетом 6:7 (6:8), 6:1, 10:8​​​.Соперницы провели на корте 1 час 47 минут. В полуфинале россиянки сразятся с парой Наталья Вихлянцева (Россия)/Екатерина Козлова (Украина).Призовой фонд парного турнира в Москве превышает 625 тысяч долларов.