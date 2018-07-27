На Нью-Йоркской фондовой бирже произошло падение акции сервиса микроблогов Twitter сразу почти на 14%. Причиной обвала стала публикация финансового отчета компании, а также критика со стороны президента США Дональда Трампа.

На Нью-Йоркской фондовой бирже произошло падение акции сервиса микроблогов Twitter сразу почти на 14%. Причиной обвала стала публикация финансового отчета компании, а также критика со стороны президента США Дональда Трампа.Согласно документам, число активных пользователей Twitter во втором квартале снизилось на 0,3% в квартальном выражении, или на 1 миллион — до 335 миллионов человек в месяц. В компании пояснили, что это связано с очисткой сети от автоматически созданных учетных записей и спам-аккаунтов. При этом в Twitter уточнили, что в приоритете у них не увеличение количества пользователей, а борьба с подозрительными аккаунтами и сокращение твитов оскорбительного содержания, передает РИА Новости.Со своей стороны, Дональд Трамп раскритиковал компанию за "теневой бан" публикаций известных членов Республиканской партии. Президент США пообещал "изучить эту дискриминационную и незаконную практику".