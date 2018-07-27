Дональд Трамп готов посетить Москву, если получит соответствующее официальное приглашение. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент Трамп надеется также увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года.

Дональд Трамп готов посетить Москву, если получит соответствующее официальное приглашение.Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент Трамп надеется также увидеть президента Путина в Вашингтоне после первого числа нового года.Ранее Владимир Путин отмечал, что пригласил своего американского коллегу в Москву, но готов приехать к нему на встречу и в Вашингтон, если будут созданы условия для работы.Как напоминает РИА Новости, саммит двух президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа – состоялся в Хельсинки 16 июля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис позднее заявил, что после этих переговоров не произошло никаких изменений в политическом курсе.