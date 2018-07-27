Лесные пожары в Костромской области набирают силу, несмотря на дождливую погоду.

Лесные пожары в Костромской области набирают силу, несмотря на дождливую погоду.С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 10 лесных пожаров общей площадью 44,8 га, сообщает пресс-служба областной администрации. Возгорания зафиксированы в семи районах: по одному – в Кадыйском, Костромском, Макарьевском, Мантуровском и Шарьинском лесничествах, два – в Островском и три – в Нейском лесничествах. 9 возгораний были низовыми слабой и средней интенсивности, в Костромском районе – подземный (торфяной).Как порохСообщения о первых пожарах начали приходить в двадцатых числах июня. Так, сразу два возгорания за сутки были зафиксированы в Мантуровском районе. Причиной одного из низовых пожаров стала молния, ударившая в дерево. Огонь моментально распространился по белому мху. По словам специалистов, он горит как порох. Общая площадь возгорания достигла 23 га. На месте работали более 50 человек и 10 единиц техники, в том числе лесопожарные тракторы, вездеходы, мотопомпы.Ещё один низовой лесной пожар тушили в Нейском районе. Его обнаружили местные жители, спустя час возгорание ликвидировали. В Шарьинском районе тоже горел лес. Огонь тушили специалисты местного лесничества, пожарно-химической станции и МЧС.Несмотря на то что тушение пожаров было осложнено удалённостью и труднодоступностью очагов возгораний, сильным ветром, 90% пожаров были ликвидированы в течение суток с момента обнаружения. Среднее время локализации пожаров составило 2,5 часа, ликвидации – 4 часа. Как отметила первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Лариса Орлова, количество и площадь возникших лесных пожаров, а также ликвидированных за первые сутки на 35% меньше средних 5-летних значений.Проводить учения!По счастью ни один из пожаров не нанёс большого вреда, никто из жителей близлежащих районов не пострадал. Тем не менее, губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал регулярно проводить учения служб, отвечающих за тушение лесных пожаров в регионе.«В прошлом году пожаров не было, в связи с этим поддержание навыков мобильной работы у сотрудников службы особенно актуально, - подчеркнул губернатор. - Поэтому главная задача в периоды дождливой погоды, когда угрозы пожаров минимальны, учить людей, проводить тренировки, внезапные проверки. Также необходимо заранее продумать логистику доезда групп до места пожара, учитывая состояние рек, наличие препятствий и затруднённых для движения участков дороги».Лесной патрульГлавной причиной лесных пожаров остается неосторожное обращение с огнём, и только один пожар возник из-за грозового разряда. По всем фактам возгораний материалы направлены в органы Госпожнадзора.Специалисты пожарно-спасательных гарнизонов в районах Костромской области вышли на патрулирование лесов и населённых пунктов, расположенных рядом с лесными массивами. Главная цель - не допустить лесных пожаров.Как сообщает ГУ МЧС России по Костромской области, патрулирование проходит совместно с полицией, представителями местных администраций, добровольного пожарного общества и лесничества. С жителями сёл и деревень, находящихся в непосредственной близости к лесам, проводят профилактические беседы и предупреждают о правилах обращения с огнём на природе.«На сегодняшний день на территории Костромской области организована работа пяти оперативных групп из числа сотрудников местных пожарно-спасательных гарнизонов нашего региона, - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по региону Светлана Дергунова. - Главное управление МЧС России по Костромской области настоятельно рекомендует всем соблюдать установленные правила пожарной безопасности, так как в большинстве случаев причиной возгораний является именно человеческий фактор. Все виновные в нарушении требований пожарной безопасности в лесах будут привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа».