Требуют правды. Родственники одного из осужденных колонии в Мелехово усомнились в причинах его смерти. Людям сообщили, что молодой человек скоропостижно умер от пневмонии. Но, увидев тело осужденного, диагноз родные поставили под сомнение. Родственники уверены, в колонии мужчину подвергали истязаниям за то, что не смирился со своей участью. Он получил 8 лет за наркотики. Отсидел 5. И все эти годы регулярно подавал апелляцию, настаивая на своей невиновности. Тему продолжит Валентина Мартынова.

Требуют правды. Родственники одного из осужденных колонии в Мелехово усомнились в причинах его смерти. Людям сообщили, что молодой человек скоропостижно умер от пневмонии. Но, увидев тело осужденного, диагноз родные поставили под сомнение. Родственники уверены, в колонии мужчину подвергали истязаниям за то, что не смирился со своей участью. Он получил 8 лет за наркотики. Отсидел 5. И все эти годы регулярно подавал апелляцию, настаивая на своей невиновности. Тему продолжит Валентина Мартынова.Он звонил ей два раза в месяц и чувствовал себя хорошо, рассказывает теперь уже убитая горем Карина Овакимян. Ее сын - 31-летний Гор - отбывал наказание в шестой колонии в Мелехово. И в начале месяца, говорит мать, просто перестал звонить. Почувствовав тревогу, Карина приехала в колонию и здесь с ужасом узнала - её сына больше нет.Карина Овакимян, мать осужденного: "Извини, мы ничего не могли сделать. Всё, уже нету." - Как нету?! Никогда сын не сказал, что мама, голова болит или ноги болят. Никогда. И всё... нету Гор".Уже в больнице ошеломлённым новостью родным сообщили - Гор умер от двухсторонней пневмонии. Вот только на теле своего покойного сына мать увидела сплошные гематомы, ссадины и кровоподтеки.(любительское видео)- Вы посчитали, что пневмония да?- Не посчитали, а он умер от пневмонии.- А эти следы?- А эти побои?- Я не знаю. Но умер он именно от пневмонии двухсторонней.Анна Симанян, тётя осуждённого: "Это не описать, это надо показывать просто. Там работали электрошокером, там дубинкой работали, коленки сломаны, пальцы сломаны. Половые органы сломаны. И потом... 6 умер нам телеграмму отправили 11. В тот день, когда мы были уже в колонии, понимаете? Это очевидное убийство".Откуда столько повреждений у покойного? В больнице людям так и не объяснили. Родственники уверены - Гору устраивали пытки. В колониях такое возможно. После случая в Ярославле мы теперь точно об этом знаем. Там за издевательства задержаны уже несколько сотрудников. У нас, видимо, разбирательства впереди. Родственники Гора отказываются верить тому, что написал паталогоанатом. О специальной проверке они попросили Следственный комитет.Ирина Минина, старший помощник руководителя регионального СКР: "Как стало нам известно из ИК-6 молодой человек был доставлен во Владимир, в ИК-3, для оказания медицинской помощи. Буквально в течение часа мужчина скончался. В ходе проверки учитывалось очень многое и доводы родных. В их присутствии следователи Следственного комитета осмотрели тело. В последующем уже наш следователь назначил повторную экспертизу силами двух экспертов".Сейчас по факту смерти осужденного Овакимяна Следком Коврова возбудил уголовное дело. А руководство УФСИН Владимирской области разъяснять ситуацию отказывается.из ответа УФСИН России по Владимирской областиВ связи с проведением следственных действий мы не комментируем данную ситуацию.Что могло произойти в колонии? Свою проверку проведёт и уполномоченный по правам человека. Омбудсмен Людмила Романова объясняет: из мест лишения свободы к ней поступает самое большое количество жалоб, в том числе, и на регулярные пытки.Людмила Романова, уполномоченный по правам человека во Владимирской области: "В том году с жалобами на пытки, на действия сотрудников уголовно-исполнительной системы поступило 26 обращений, в этом году 8. Всю информацию я как уполномоченный обязательно отправляю в прокуратуру и в Следственный комитет. к сожалению, пока ни по одной жалобе информация не подтвердилась. Но. Это не все случаи, которые происходят, это только те люди, которые обратились ко мне".Сейчас дело о смерти осужденного Овакимян находится на личном контроле руководителя следственного управления.