Илья Резник опроверг слухи о своей госпитализации. Супруга
поэта-песенника, в свою очередь, пожелала многая лета тем, кто
распространяет недостоверную информацию.
Илья Резник опроверг слухи о своей госпитализации. Супруга
поэта-песенника, в свою очередь, пожелала "многая лета" тем, кто
распространяет недостоверную информацию.
Народный артист России Илья Резник с супругой Ириной
отдыхают в Крыму. Новость о госпитализации поэта-песенника они восприняли с
недоумением, назвав информацию о болезни недостоверной.
"Мы сидим с женой в Крыму на берегу моря, и у нас все
хорошо. Планируем с Ирочкой через неделю – через две венчаться", – цитирует
Резника "Интерфакс".
Илья Резник – автор текстов самых популярных советских и
российских песен. Его слова положены на музыку Максима Дунаевского, Александра
Журбина, Владимира Фельцмана, Раймонда Паулса. Эти хиты исполняли Алла Пугачева,
София Ротару, Николай Караченцов, Михаил Боярский и Эдита Пьеха.
Ирину Романову-Резник известие, конечно, огорчило. Она
попросила корреспондента агентства передать пожелания "добра и многая
лета" тем, кто распускает недостоверные слухи о проблемах Резника со
здоровьем. Свое послание супруга Резника подтвердила фотографией в Instagram, сопроводив ее подписью: "Не дождетесь!"
27 июля некоторые СМИ сообщили, что советский и российский
поэт-песенник, народный артист России госпитализирован. Уточнялось также, что
после обследования Илью Резника, якобы, направили на отдых в один из
подмосковных пансионатов.