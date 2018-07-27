Илья Резник опроверг слухи о своей госпитализации. Супруга поэта-песенника, в свою очередь, пожелала многая лета тем, кто распространяет недостоверную информацию.

Илья Резник опроверг слухи о своей госпитализации. Супругапоэта-песенника, в свою очередь, пожелала "многая лета" тем, ктораспространяет недостоверную информацию.Народный артист России Илья Резник с супругой Иринойотдыхают в Крыму. Новость о госпитализации поэта-песенника они восприняли снедоумением, назвав информацию о болезни недостоверной."Мы сидим с женой в Крыму на берегу моря, и у нас всехорошо. Планируем с Ирочкой через неделю – через две венчаться", – цитируетРезника "Интерфакс".Илья Резник – автор текстов самых популярных советских ироссийских песен. Его слова положены на музыку Максима Дунаевского, АлександраЖурбина, Владимира Фельцмана, Раймонда Паулса. Эти хиты исполняли Алла Пугачева,София Ротару, Николай Караченцов, Михаил Боярский и Эдита Пьеха.Ирину Романову-Резник известие, конечно, огорчило. Онапопросила корреспондента агентства передать пожелания "добра и многаялета" тем, кто распускает недостоверные слухи о проблемах Резника создоровьем. Свое послание супруга Резника подтвердила фотографией в Instagram, сопроводив ее подписью: "Не дождетесь!"27 июля некоторые СМИ сообщили, что советский и российскийпоэт-песенник, народный артист России госпитализирован. Уточнялось также, чтопосле обследования Илью Резника, якобы, направили на отдых в один изподмосковных пансионатов.