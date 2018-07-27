Известие о госпитализации и критическом состоянии Иосифа
Кобзона вызвало шквал комментариев в соцсетях. Пожелания скорейшего
выздоровления чередуются с проклятиями – в последнем особенно преуспели
подписчики с Украины.
Известие о госпитализации и критическом состоянии Иосифа
Кобзона вызвало шквал комментариев в соцсетях. Пожелания скорейшего
выздоровления чередуются с проклятиями – в последнем особенно преуспели
подписчики с Украины.
Комментаторы не гнушаются самых черных слов в адрес больного
артиста. При этом особым разнообразием их послания не отличаются – авторы
постов просто копируют друг у друга полюбившиеся им образцы "черного юмора".
"Пишут, что Кобзон скоро будет лечится у доктора Лизы,
слушать Задорнова и танцевать под хор Александрова. В добрый путь", -
"сострил" один из пользователей Twitter. "Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня на
каталке вывозили его", – заявил очевидец. Неужели опять во вражескую
Германию повезут?", – издевается другой "писатель".
Особенно злобствуют пользователи с Украины. Они не могут
простить уроженцу Донбасса того, что тот поддерживал своих земляков в самые
трудные времена. "По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируют
корпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:)", – пишет очередной
доморощенный юморист. "По ходу Кобзон отправился дарить пирамидку Мотороле",
– соглашается с ним еще один гражданин Незалежной. "Кобзон не дышит:
появилась новая информация о состоянии ненавидящего Украину "героя
Новороссии", – выплескивает свою злость на страницы соцсети третий (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов, – Прим. ред).
Контрастом этой волне ненависти смотрятся записи людей,
благодарных народному артисту за его творчество. "Кобзон человек
глыба!!Великий человек и артист!!Его можно уважать так же за помощь детдомам и
Донбассу..Здоровья ему ..пусть только поправляется", – пишет пользователь.
Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. В больницу
легендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скорой
помощи его выносили на носилках. Он находится в реанимации отделения
нейрохирургии. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое,
он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец борется с раком
на протяжении последних 13 лет.