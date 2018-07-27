Известие о госпитализации и критическом состоянии Иосифа Кобзона вызвало шквал комментариев в соцсетях. Пожелания скорейшего выздоровления чередуются с проклятиями – в последнем особенно преуспели подписчики с Украины.

Известие о госпитализации и критическом состоянии ИосифаКобзона вызвало шквал комментариев в соцсетях. Пожелания скорейшеговыздоровления чередуются с проклятиями – в последнем особенно преуспелиподписчики с Украины.Комментаторы не гнушаются самых черных слов в адрес больногоартиста. При этом особым разнообразием их послания не отличаются – авторыпостов просто копируют друг у друга полюбившиеся им образцы "черного юмора"."Пишут, что Кобзон скоро будет лечится у доктора Лизы,слушать Задорнова и танцевать под хор Александрова. В добрый путь", -"сострил" один из пользователей Twitter. "Кобзон Иосиф Давыдович вообще слег, сегодня накаталке вывозили его", – заявил очевидец. Неужели опять во вражескуюГерманию повезут?", – издевается другой "писатель".Особенно злобствуют пользователи с Украины. Они не могутпростить уроженцу Донбасса того, что тот поддерживал своих земляков в самыетрудные времена. "По слухам Гиви, Моторолла, Дремов и Мозговой планируюткорпоратив. И вроде как Кобзон согласился поработать:)", – пишет очереднойдоморощенный юморист. "По ходу Кобзон отправился дарить пирамидку Мотороле",– соглашается с ним еще один гражданин Незалежной. "Кобзон не дышит:появилась новая информация о состоянии ненавидящего Украину "герояНовороссии", – выплескивает свою злость на страницы соцсети третий (здесьи далее орфография и пунктуация авторов, – Прим. ред).Контрастом этой волне ненависти смотрятся записи людей,благодарных народному артисту за его творчество. "Кобзон человекглыба!!Великий человек и артист!!Его можно уважать так же за помощь детдомам иДонбассу..Здоровья ему ..пусть только поправляется", – пишет пользователь.Иосиф Кобзон был госпитализирован 20 июля. В больницулегендарного артиста доставили в бессознательном состоянии – из кареты скоройпомощи его выносили на носилках. Он находится в реанимации отделениянейрохирургии. Состояние мэтра отечественной эстрады оценивается как тяжелое,он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец борется с ракомна протяжении последних 13 лет.