Депутаты горсовета Конотопа в Сумской
области устроили массовую драку во время заседания. В ней участвовали более 50
человек.
Депутаты горсовета Конотопа в Сумской
области устроили массовую драку во время заседания. В ней участвовали более 50
человек.
Рукопашная возникла
между сторонниками и противниками действующего мэра Артема Семенихина. На собрании присутствовали местные жители и активисты. В
потасовке пострадали четверо полицейских, сообщает "Телеграф". Госпитализированы
восемь человек с ушибами, травмами глаз, судорогами
и сотрясением мозга.