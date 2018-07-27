Депутаты горсовета Конотопа в Сумской области устроили массовую драку во время заседания. В ней участвовали более 50 человек.

Депутаты горсовета Конотопа в Сумскойобласти устроили массовую драку во время заседания. В ней участвовали более 50человек.Рукопашная возникламежду сторонниками и противниками действующего мэра Артема Семенихина. На собрании присутствовали местные жители и активисты. Впотасовке пострадали четверо полицейских, сообщает "Телеграф". Госпитализированывосемь человек с ушибами, травмами глаз, судорогамии сотрясением мозга.