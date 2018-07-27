Украину готовят к большой войне с Россией. Запад намерен развернуть на этой территории боевые действия с применением тактического ядерного оружия.

Украину готовят к большой войне с Россией. Запад намеренразвернуть на этой территории боевые действия с применением тактическогоядерного оружия.Основная причина для войны, которая вспыхнет в скоромвремени на украинской территории – это стремление Киева попасть в НАТО.Настойчивость Украины открывает перед США возможность установить системы противоракетнойобороны (ПРО) в районе Сум, по линии Киев – Харьков – Чернигов. Это значительноснизит эффективность российских систем ядерного сдерживания, расположенных вевропейской части страны, считает политический аналитик Константин Щемелинин.Подготовка к размещению американской ПРО на Украине ужеидет. Когда же развернутся боевые действия, сражаться будут НАТО и Киев с однойстороны, а Россия и республики Донбасса – с другой, заявил эксперт в интервьюукраинскому агентству "Харьков" .Президенты России и США, встретившись в Хельсинки, не нашлиобщего языка по украинскому вопросу. Об этом заявил по окончании переговоров госсекретарьСША Майк Помпео. Это вполне естественно, так как именно американцы и устроиливесь хаос на Украине. И им выгодно держать страну в таком подвешеннос состояниикак можно дольше, убежден военный эксперт Юрий Котенок."Дело в том, что того человеческого потенциала, которыйсейчас Украина пытается бросать против Донбасса, явно не хватает, моральный духтам очень низкий. Но Киев теперь сделал ставку на будущее поколение, на тех,кому сейчас 15−17 лет. Кто сегодня массово вступает в такие неонацистские организации,как С14, "Национальный корпус", "Правый сектор" (запрещенныев России организации – прим.ред) и им подобные. И все они призывают бороться срусскими, обозначают своего главного врага на Востоке", – приводит мнение эксперта "Свободная пресса".Тем временем американцы уже проводят мероприятия дляразвертывания своих систем ПРО на территории Украины. Продвигаются они, пословам аналитика, пошагово, с запада на восток. И у них уже созданавеликолепная база.Если системы американского вооружения будут размещены натерритории Украины, это радикально снизит время подлета натовских ракет докрупных российских городов и военных объектов. Фактически, НАТО получит прямой выход на "мягкоеподбрюшье" России, предупреждает эксперт.