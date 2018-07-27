А вот у астрономов другое мнение. Этого не нужно бояться и не стоит пропускать. Ведь такое бывает раз в 25 тысяч лет. Сегодня вечером мы станем свидетелями редкого совпадения двух интересных астрономических событий. На небе можно будет увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса. При этом спутник нашей планеты приобретёт мистический красный цвет. Где и когда небесные явления смогут увидеть владимирцы и почему в планетарии устроили лунный день - узнала Маргарита Махрова.

А вот у астрономов другое мнение. Этого не нужно бояться и не стоит пропускать. Ведь такое бывает раз в 25 тысяч лет. Сегодня вечером мы станем свидетелями редкого совпадения двух интересных астрономических событий. На небе можно будет увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса. При этом спутник нашей планеты приобретёт мистический красный цвет. Где и когда небесные явления смогут увидеть владимирцы и почему в планетарии устроили "лунный день" - узнала Маргарита Махрова.-В момент лунного затмения Солнце, Земля и Луна оказываются на одной прямой. При этом мы видим, что Солнце светит на Землю, Земля отбрасывает тень и Луна попадает прямо в земную тень.Сами по себе полные Лунные затмения - не такая уж редкость. Однако это будет самым долгим за весь 21 век. Начнётся в половине десятого вечера и продлится почти 4 часа. При этом спутник Земли приобретёт мистический красный цвет. Его, кстати, очень боялись наши предки, хотя "кровавая Луна" имеет научное объяснение.Виктория Степанова, лектор "Владимирского планетария": "В тени часть света всё-таки проникает и проникают только красные лучи солнечного спектра и поэтому Луна приобретает именно красный цвет. Можно сказать, что по цвету Луны, по яркости красноты, затемнению можно судить о состоянии нашей земной атмосферы. Например, после сильный вулканических извержений Луна была очень тёмной".Кстати, вечером в пятницу мы станем свидетелями сразу двух эффектных астрономических явлений одновременно. "Красная планета" Марс приблизится к нам на такое минимальное расстояние, что его можно будет увидеть на небе рядом с Луной. Это называется "Великим противостоянием Марса". Такое совпадение случается лишь раз в 25 тысяч лет. Увидеть небесные явления можно будет практически на всей территории России, в том числе и во Владимире. При условии ясной погоды. Лучше всего Красную Луну будет видно в 22.30, а полностью в тени она окажется примерно через час.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Рассмотреть небесные явления во всех деталях можно будет с помощью телескопов. Их выставят целых два на площадке у Дмитриевского собора. Этот называется зеркальным, потому что рассмотреть затмение Луны можно с помощью системы зеркал и линз, а смотреть нужно будет вот сюда, именно так лучше всего будет видно Полное Лунное затмение".Во "Владимирском планетарии" в честь масштабного небесного шоу решили устроить целый "Лунный праздник". В течение дня посетителям показывали познавательные фильмы о Луне и рассказывали о секретах земного спутника.Евгения Ганжа, посетительница планетария: "Особенно это привлекает, когда говорят, что это бывает один раз там в сто лет и так далее, нас привлекает всё особенное. И потом, эти явления они и пугали и будоражили людей с глубокой древности, по-разному их объясняли, разные легенды сочиняли, интересно об этом узнать".Юные гости "Звёздного дома" делали цветы из бумаги, которыми потом можно было украсить модель Луны, а ещё делились своими знаниями.Сергей Волков, посетитель планетария: Достаточно интересно, неожиданно.-Что-нибудь знаешь про Луну?-Да, что там есть какое-то море, но в нём нет воды.-А Луна это планета или спутник?-Луна - спутник Земли.Кстати, если вечером вы окажетесь за городом, то на небе можно будет разглядеть ещё несколько планет. В виде маленьких светящихся звёздочек, справа от Луны и Марса покажутся Сатурн, Юпитер и Венера.