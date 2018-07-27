Пытаясь спастись от аномальной жары и угроз пожаров, британцы устремились на континент. Правда евро-тоннель из-за зноя закрыли, и все встали в пробке. Британия не справляется с горящими лесами и посевными полями, однако помощь вышедшему из ЕС островному королевству Брюссель и его соседи не предлагают. При этом очагами аномальной жары покрыта практически вся карта Старого Света.

Пытаясь спастись от аномальной жары и угроз пожаров, британцы устремились на континент. Правда евро-тоннель из-за зноя закрыли, и все встали в пробке. Британия не справляется с горящими лесами и посевными полями, однако помощь вышедшему из ЕС островному королевству Брюссель и его соседи не предлагают. При этом очагами аномальной жары покрыта практически вся карта Старого Света.Долгожданные каникулы в Польше оказались, по сути, сорваны. На берегу вынуждены оставаться те, кто рассчитывал охладиться в эти жаркие дни в Балтийском море. Всегда прохладная вода нагрелась до 25 градусов впервые за последние 12 лет. Море превратилось в цветущий зеленый пруд: 300 километров побережья и 50 пляжей закрыты. В воде бурно плодятся водоросли и циано-бактерии, которые вызывают у людей аллергию и тяжелые отравления.Ученые бьют тревогу: из-за кислородного голодания в акватории Балтики даже могут появиться мертвые зоны. А вот для британцев, где сегодня зафиксирован самый жаркий день июля в истории, вплавь, по сути, — сейчас единственный способ пересечь Ла-Манш. Все поезда остановлены (им уже по четверть века, и кондиционеры не справляются). Самые настойчивые путешественники пересели на автомобили и встали в пробку у въезда в евро-тоннель. Ждать приходится больше шести часов, не сдвигаясь с места. Тень ищут на обочинах, где любой источник воды из шланга или фонтана на вес золота. Впрочем, никто не унывает.А вот настроение у британских фермеров совсем другое: выгоревшие под солнцем поля, сухая трава, погибающий урожай, который не спасают даже частые поливы. Компании просят экономить воду, пересохли мелкие речки.Когда на улице так душно, осмотр достопримечательностей в Париже уже не главное. Центром притяжения становится не Эйфелева башня, а фонтаны на Трокадеро. Они превратились в бассейны под открытым небом с прекрасным видом на французскую столицу. Пиковая отметка — на улице 38. Власти решили развесить по городу напоминания: пить много воды и постараться избегать долгих прогулок.В Германии горят леса, в пепелище превратились уже 336 гектаров. Мешает справиться с огнем сухая жаркая погода и ветер, который быстро разносит пламя. Даже сильный дождь ситуацию не спасет, он должен идти, минимум, неделю, говорят пожарные, и просят людей воздержаться от посиделок на открытом воздухе.В Бельгии вместо газонов тоже сплошная сухая выгоревшая трава. И, по мнению ученых, таких экстремальных погодный явлений дальше будет только больше. Виной всему изменения климата, которые грозят стать необратимыми. Жара в Европе продержится еще, как минимум, неделю, и лишь потом можно будет рассчитывать на относительную прохладу.