Об этом рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов

Об этом рассказал глава корпорации «Ростех» Сергей ЧемезовВ Киржаче на базе НИИ парашютостроения запустили производство военных и гражданских парашютов.Об этом сообщил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов , передает ТАСС. Площадь завода составляет пять тысяч квадратных метров.По мощности он способен выпускать до двух тысяч парашютов в год. Это позволит нарастить их производство по всей стране в три раза для нужд обороны, а также гражданской промышленности.