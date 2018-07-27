Чужое имущество ранее судимый молодой человек сдал в пункт приема металлолома.

24 июля текущего года сотрудники МО МВД России «Ковровский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Ковровского района задержали ранее судимого 20-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в краже автомобиля.Установлено, что ночью 24 июля злоумышленник, находясь в одном из дворов на улице Школьной районного поселка Мылыгино, обратил внимание на припаркованный автомобиль «ВАЗ-21074». В автомашине отсутствовал аккумулятор, резина была спущена. Прицепив легковушку на трос к своему автомобилю, фигурант отогнал авто в пункт приема металлолома в город Ковров, выручив за него небольшую сумму денег.В этот же день, после обращения в полицию собственника, оценившего материальный ущерб в 15 тысяч рублей, полицейские задержали причастного к краже ранее судимого 20-летнего молодого человека.Подозреваемый дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.