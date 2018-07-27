Авария произошла в четверг, 26 июля
Авария произошла в четверг, 26 июля
В тройном ДТП на улице Магистральной в Костроме погиб 38-летний мотоциклист, сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД.
Авария произошла в четверг, 26 июля, возле автозаправки. Мотоциклист столкнулся с автомобилем Mitsubishi ASX. И его, и легковушку отбросило на Ford Fusion. Мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи.
Он был в полной экипировке. У мотоциклиста остались жена и дочь.
По данному факту полиция начала проверку.