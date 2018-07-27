Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую – кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-07-2018-v-rossii-poyavitsya-kazaxsko-kitajskij-pikap.html" target="_blank">В России появится казахско-китайский пикап</a> - Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую – кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.
[url=http://33live.ru/novosti/27-07-2018-v-rossii-poyavitsya-kazaxsko-kitajskij-pikap.html]В России появится казахско-китайский пикап[/url] - Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую – кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.