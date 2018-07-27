Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую – кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.

Китайская марка JAC, известная в России в первую очередь легкими грузовиками, а во вторую – кроссоверами S3 и S5, заявила о готовности начать в нашей стране продажи полноценного пикапа JAC T6. Поставляться в Россию он будет с завода в Казахстане.