В Самаре коммунальщики придумали необычный способ взывать к совести должников. Так, например, недавно перед балконом одного из жильцов, задолжавших 13 тысяч, повесили пирамиду позора. И он уже не первый, кто увидел из своего окна конструкцию с надписями: Здесь живет должник и Вы должны.

В Самаре коммунальщики придумали необычный способ взывать к совести задолжавших за услуги ЖКХ. Так, например, недавно перед балконом одного из должников, не оплативших воду, они повесили "пирамиду позора".И он уже не первый, кто увидел из своего окна пирамиду с надписями: "Здесь живет должник" и "Вы должны"."РКС-Самара", которому и принадлежит эта идея, начал устанавливать трехтонную конструкцию еще в мае. За это время она побывала уже под окнами 82 злостных неплательщиков.Причем, "наглядная агитация" погасить задолженность возымела действие: после того, как "пирамида позора" начала путешествовать по Самаре, были погашены долги на сумму более чем в миллион рублей, передает РИА Новости.Что же касается очередного места дислокации — у дома 155 на улице Ново-Садовой, то там, как пояснили в "РКС-Самара", проживают несколько абонентов, задолжавших за водоснабжение и водоотведение в общей сложности более 150 тысяч рублей.При этом на одного из должников (после того, как были испробованы все возможные способы) было решено воздействовать "пирамидой позора". Как сообщили в пресс-службе компании, он накопил долг за воду в размере 13 тысяч рублей.Облегченную версию конструкции поместили ровно перед балконом неплательщика с помощью "механической руки".Пирамида будет висеть перед окном неплательщика по несколько часов утром и вечером, пока он не оплатит задолженность, передает РИА Новости.