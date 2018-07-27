Полицейские задержали 46-летнюю приезжую по подозрению в организации и содержании притона для занятия проституцией в помещении сауны. Также задержаны находившиеся там три девушки...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО задержали подозреваемую в организации притона для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 46-летнюю приезжую по подозрению в организации и содержании притона для занятия проституцией в помещении сауны на Самаркандском бульваре.Также сотрудники полиции задержали трех девушек в возрасте от 23 до 31 года, приезжих из ближнего зарубежья, предположительно оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией».Отделом дознания УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18