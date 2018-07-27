Житель Зеленоградского АО за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире свыше 30 граждан Российской Федерации, заведомо зная, что проживать они там не будут...

В Зеленоградском административном округе столицы сотрудниками полиции пресечен факт фиктивной регистрации граждан России по месту пребывания.Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы в ходе проверки информации, поступившей из отделения по вопросам миграции, установлено, что 33-летний житель 3-го микрорайона Зеленоградского АО за денежное вознаграждение фиктивно зарегистрировал в своей квартире 32 граждан Российской Федерации, заведомо зная, что проживать они там не будут.Дознанием ОМВД России по районам Матушкино и Савелки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31