Программа Доброе утро от 25 июля, в рамках которой вышло интервью с актером Михаилом Боярским, вызвала скандал в Сети. Все из-за того, что ведущий Сергей Бабаев задал звезде, по мнению зрителей, некорректный вопрос.

Программа"Доброе утро" от 25 июля, в рамках которой вышло интервью с актером МихаиломБоярским, вызвала скандал в Сети. Все из-за того, что ведущий Сергей Бабаевзадал звезде, по мнению зрителей, некорректный вопрос.Беседа с артистом прошла в его родном городе Санкт-Петербурге.Темой диалога стали "Питерскиемаршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского".Бабаев попросил знаменитость рассказать, что, на еговзгляд, в городе достойно внимания. При этом он перечислил легендарные достопримечательностигорода на Неве, назвав их банальными."Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этомусаду… Можно быть причастным к этой прогулке", – интеллигентно ответил на вопростелеведущего Михаил Боярский. Зрителей высказывание Сергея Бабаева взбесило.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.). "На Первом канале ведущий Утра спрашивает у Боярского:– Скажите Михал Сергеич, а что посмотреть в Питере? Ну, не такое заезженное ибанальное, как Исакий и Ростральные колонны? Ну, не д****** (нецензурноевыражение, означающее тоже, что и глупый – прим. ред.)? (((((", – написал насвоей странице в Facebookпродюсер Евгений Фридлянд.Пользователи Сети моментально отреагировали напубликацию и поделились своим мнением. "Мне кажется, сейчас ведущие вообще не понимают смысла слов, которыеупотребляют", "Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху,диву даешься. Откуда вы? Как попали на телевидение?", "Исакий банальное?",– возмутились фолловеры.