Программа
Доброе утро от 25 июля, в рамках которой вышло интервью с актером Михаилом
Боярским, вызвала скандал в Сети. Все из-за того, что ведущий Сергей Бабаев
задал звезде, по мнению зрителей, некорректный вопрос.
Программа
"Доброе утро" от 25 июля, в рамках которой вышло интервью с актером Михаилом
Боярским, вызвала скандал в Сети. Все из-за того, что ведущий Сергей Бабаев
задал звезде, по мнению зрителей, некорректный вопрос.
Беседа с артистом прошла в его родном городе Санкт-Петербурге.
Темой диалога стали "Питерские
маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского".
Бабаев попросил знаменитость рассказать, что, на его
взгляд, в городе достойно внимания. При этом он перечислил легендарные достопримечательности
города на Неве, назвав их банальными.
"Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому
саду… Можно быть причастным к этой прогулке", – интеллигентно ответил на вопрос
телеведущего Михаил Боярский. Зрителей высказывание Сергея Бабаева взбесило.
(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.). "На Первом канале ведущий Утра спрашивает у Боярского:
– Скажите Михал Сергеич, а что посмотреть в Питере? Ну, не такое заезженное и
банальное, как Исакий и Ростральные колонны? Ну, не д****** (нецензурное
выражение, означающее тоже, что и глупый – прим. ред.)? (((((", – написал на
своей странице в Facebook
продюсер Евгений Фридлянд.
Пользователи Сети моментально отреагировали на
публикацию и поделились своим мнением. "Мне кажется, сейчас ведущие вообще не понимают смысла слов, которые
употребляют", "Тупость и безграмотность! Иной раз так резанут по уху,
диву даешься. Откуда вы? Как попали на телевидение?", "Исакий банальное?",
– возмутились фолловеры.