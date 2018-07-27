Страшное ДТП произошло
на 3-й Парковой улице
в московском Измайлово.
Во дворе одного
из жилых домов
автомобиль Chrysler Voyager на полном ходу врезался в косяк подъездной двери.
Страшное ДТП произошло
на 3-й Парковой улице
в московском Измайлово.
Во дворе одного
из жилых домов
автомобиль Chrysler Voyager на полном ходу врезался в косяк подъездной двери.
Авария случилась 26
июля около 10 часов. Машина въехала во двор. Водитель, не справившись
с управлением, наехал на людей, выходивших из подъезда.
Это были женщина,
которая при инциденте не пострадала, и двое мужчин. Один
из пешеходов был госпитализирован с места ДТП уже в состоянии
комы и с переломом в основании черепа. Второй получил несколько переломов.
Столичная полиция
начала проверку после ДТП, передает "Агентство городских новостей Москва".
По словам свидетелей аварии, в автомобиле
находились десять бутылок водки, пять из которых них были пусты, сообщает
"Пятый канал".
Одна
из свидетельниц происшествия рассказала, что водитель Chrysler Voyager "вышел, посмотрел на человека в крови, приложил
свою правую руку к голове и в таком состоянии побрел
по дорожке". Женщина предположила, что водитель был пьян.
Как писали Dni.Ru, в Башкирии на 72-м километре автотрассы
Малояз – Ункурда иномарка протаранила двух лошадей. В результате ДТП 26-летняя
жительница Свердловской области и 33-летний житель Самарской области.