Страшное ДТП произошло на 3-й Парковой улице в московском Измайлово. Во дворе одного из жилых домов автомобиль Chrysler Voyager на полном ходу врезался в косяк подъездной двери.

Страшное ДТП произошлона 3-й Парковой улицев московском Измайлово.Во дворе одногоиз жилых домовавтомобиль Chrysler Voyager на полном ходу врезался в косяк подъездной двери.Авария случилась 26июля около 10 часов. Машина въехала во двор. Водитель, не справившисьс управлением, наехал на людей, выходивших из подъезда.Это были женщина,которая при инциденте не пострадала, и двое мужчин. Одиниз пешеходов был госпитализирован с места ДТП уже в состояниикомы и с переломом в основании черепа. Второй получил несколько переломов.Столичная полицияначала проверку после ДТП, передает "Агентство городских новостей Москва".По словам свидетелей аварии, в автомобиленаходились десять бутылок водки, пять из которых них были пусты, сообщает"Пятый канал".Однаиз свидетельниц происшествия рассказала, что водитель Chrysler Voyager "вышел, посмотрел на человека в крови, приложилсвою правую руку к голове и в таком состоянии побрелпо дорожке". Женщина предположила, что водитель был пьян.Как писали Dni.Ru, в Башкирии на 72-м километре автотрассыМалояз – Ункурда иномарка протаранила двух лошадей. В результате ДТП 26-летняяжительница Свердловской области и 33-летний житель Самарской области.