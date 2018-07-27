Схема движения меняется в связи с ремонтом участка трассы М-7

Схема движения меняется в связи с ремонтом участка трассы М-7Схема движения автобусов №31 и 32 временно изменится в связи с ремонтом участка трассы М-7 «Волга» в черте города Владимира, сообщает пресс-служба городской администрации.Автобусы №31 от остановки «Улица Балакирева» будут следовать до остановки «Улица Куйбышева». Автобусы №32 будут следовать от остановки «Улица Левино поле» до остановки «Улица Куйбышева».Маршруты автобусов №14, 13С, 7С, 9С и 54 останутся без изменений.В сообщении говорится, что заказчиком ремонта участка федеральной автодороги является ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород».