По факту смерти осужденного возбуждено уголовное дело

По факту смерти осужденного возбуждено уголовное делоУголовное дело возбуждено по факту смерти осужденного в исправительной колонии №6 во Владимирской области, сообщает со ссылкой на представителя регионального управления СК России.Заключенный умер 6 июля. По предварительной информации, причиной смерти стало осложнение после пневмонии. 12 июля мать осужденного побывала на личном приеме у руководителя следственного управления СК России по Владимирской области, после чего незамедлительно было возбуждено дело.Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Следствие полагает, что осужденный мог умереть вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.