Встреча правоохранителей с участниками форума прошла в рамках проекта общественного совета при УМВД России по Владимирской области «Лето без опасности».

26 июля 2018 года прошёл очередной этап проекта Общественного совета при УМВД России по Владимирской области «Лето без опасности» для детей и подростков. Данный проект направлен на пропаганду среди молодежи здорового образа жизни и безопасного поведения во время летнего отдыха.В текущем году проект «Лето без опасности» посетил молодежный форум «Природа не терпит пустоты», который проходит в эти летние дни в с. Лыково Юрьев-Польского района. Формат форума предполагает встречу участников - детей от 14 лет - с представителями различных профессий: учеными, артистами, военными, спортсменами, художниками, поэтами и другими интересными людьми. В этом году гостями форума впервые стали сотрудники органов внутренних дел.Открыла мероприятие, в котором приняли участие более 100 молодых людей, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области, директор Юридического института ВлГУ имени Столетовых Ольга Третьякова. Обращаясь к участникам форума, Ольга Дмитриевна сказала, что ее, как представителя общественности, волнуют проблемы молодёжи, физического здоровья и нравственного воспитания молодых людей, выбора ими духовных ориентиров и верного пути в жизни. Она пожелала участникам быть всегда здоровыми, красивыми, сильными, чтобы летний отдых приносил только радость, положительные эмоции, приятные воспоминания, и, конечно, был безопасным.В рамках программы мероприятия участники увидели показательные выступления полицейских-кинологов, отряда специального назначения «Гром», приняли участие в мастер-классах по сборке-разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова, научились приемам борьбы, используемым полицейскими при задержании преступников, а также приемам самообороны. В ходе встречи с подростками полицейские затронули тему безопасности в летний период, ответственности за совершение административных правонарушений и преступлений, за пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. Ребята задали много вопросов о службе в органах внутренних дел и работе со служебными собаками, на все вопросы они получили развернутые ответы. Многие юноши и девушки изъявили желание поступить на службу в полицию.Закончилось мероприятие традиционным фотографированием. Ребята поблагодарили полицейских за столь интересное мероприятие в рамках проекта «Лето без опасности» и пригласили их посетить форум в следующем году.