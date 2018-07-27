Мероприятие состоялось утром в пятницу, 27 июля

Мероприятие состоялось утром в пятницу, 27 июляВ преддверии праздника Крещение Руси во владимирском планетарии представили мультфильм «Выбор князя Владимира».Показ начался в 10.30 в пятницу, 27 июля. Мультфильм состоит из двух серий, каждая из которых длится по 15 минут. Он рассказывает о христианском видении событий.Авторы картины передали права на показы региональному отделению Общероссийскому народному фронту до 1 сентября. Следующее мероприятие состоится 5 августа в кинотеатре Русь.