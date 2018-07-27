Илья Резник госпитализирован. Как сообщается, несколько дней назад поэта поместили в одну из столичных больниц.

Илья Резник госпитализирован. Как сообщается, несколько днейназад поэта поместили в одну из столичных больниц.Советский и российский поэт-песенник, народный артист Россиинаблюдался в одной из столичных больниц, передает Рен ТВ. По данным телеканала,Илья Резник был госпитализирован несколько дней назад, однако сообщается обэтом лишь 27 июля. Сообщается, что сейчас поэт направлен на отдых в один изподмосковных пансионатов.