Одержали победу в меньшинстве. Владимирское Торпедо продолжает серию победных игр. Накануне наша команда провела на домашнем поле второй тур Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны Запад. Соперником владимирских футболистов стал подмосковный клуб Коломна. На 27 минуте чёрно-белые вырвались вперёд. Гол забил Максим Нестеров. Гости отыгрались через 10 минут. Второй тайм торпедовцы провели в меньшинстве, Ямлиханов получил сразу 2 желтые карточки за матч. Однако в десятером спортсмены отстояли свои ворота. Голкипер Артем Ковешников отразил пенальти. А на 70 минуте Сергей Шалин забил победный для владимирцев гол.

Одержали победу в меньшинстве. Владимирское "Торпедо" продолжает серию победных игр. Накануне наша команда провела на домашнем поле второй тур Первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны "Запад". Соперником владимирских футболистов стал подмосковный клуб "Коломна". На 27 минуте "чёрно-белые" вырвались вперёд. Гол забил Максим Нестеров. Гости отыгрались через 10 минут. Второй тайм торпедовцы провели в меньшинстве, Ямлиханов получил сразу 2 желтые карточки за матч. Однако в десятером спортсмены отстояли свои ворота. Голкипер Артем Ковешников отразил пенальти. А на 70 минуте Сергей Шалин забил победный для владимирцев гол.В итоге 2:1 в нашу пользу. Теперь команда будет восстанавливаться после тяжелого матча. Следующий соперник черно-белых Московское Торпедо. К слову, в этом сезоне у владимирского клуба много новичков, самому младшему футболисту - всего 15 лет. Новый главный тренер команды, Дмитрий Вязьмикин, отмечает, что победа над "Коломной" далась спортсменам тяжело. Настраивать на победный дух футболистов пришлось весь первый тайм. Возможно, перед сильным московским соперником придётся менять тактику игры.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер футбольного клуба "Торпедо": "Как я ни пытался раскрепостить их, это волнение было домашнее, прям видно было, сами не похожи были на себя, какая-то скованность была, сзади, вроде, контроль мяча, а впереди не хватало активности, открываний вот этих, агрессивности, мешать соперникам, начинать атаку, этого в первом тайме не было. В перерыве поговорили, и, видимо, донесли".