Интересное положение Ксении Собчак не подтвердилось. Однако телеведущая все же планирует второго ребенка.

Интересное положение Ксении Собчак не подтвердилось. Однако телеведущая все же планирует второго ребенка.На международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку сейчасприсутствует весь свет российского шоу-бизнеса. Каждая знаменитость приехала сосвоей свитой гримеров, парикмахеров и стилистов, поэтому за кулисами сейчасмноголюдно.В свободное от работы время разморенные от жары помощникизвезд, к слову, сейчас в Баку температура поднимается до +34, коротают вечера заобсуждением последних сплетен, поэтому журналистам остается только внимательнослушать.Одной из главных тем закулисья являлась новая беременность Собчак.Все гадали, в положении она или нет, ведь если верить слухам артистка скоро во второй раз станет матерью.Точку в этом вопросе поставил стилист, который недавноработал с Ксенией. "Да ты что! Ксюша недавно проходила курс оздоровления:делала "чистку" организма, "сгоняла" отеки. Она стала гораздо более подтянутой,чем во время своей избирательной компании. Она хочет еще одного ребенка, нопока не беременна!" – цитирует цирюльника Teleprogramma.pro.Отметим, что сплетни об интересном положении телеведущеймуссируются уже 10 месяцев, поэтому скорее всего стилист Ксении не врет. Ну илив шутку можно предположить, что Собчак, как слониха, будет вынашивает плодоколо 20 месяцев.Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона.Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился вноябре 2016 года. Звезда разрешилась от бремени в элитнойподмосковной клинике.