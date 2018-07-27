Интересное положение Ксении Собчак не подтвердилось. Однако телеведущая все же планирует второго ребенка.
Интересное положение Ксении Собчак не подтвердилось. Однако телеведущая все же планирует второго ребенка.
На международном музыкальном фестивале "Жара" в Баку сейчас
присутствует весь свет российского шоу-бизнеса. Каждая знаменитость приехала со
своей свитой гримеров, парикмахеров и стилистов, поэтому за кулисами сейчас
многолюдно.
В свободное от работы время разморенные от жары помощники
звезд, к слову, сейчас в Баку температура поднимается до +34, коротают вечера за
обсуждением последних сплетен, поэтому журналистам остается только внимательно
слушать.
Одной из главных тем закулисья являлась новая беременность Собчак.
Все гадали, в положении она или нет, ведь если верить слухам артистка скоро во второй раз станет матерью.
Точку в этом вопросе поставил стилист, который недавно
работал с Ксенией. "Да ты что! Ксюша недавно проходила курс оздоровления:
делала "чистку" организма, "сгоняла" отеки. Она стала гораздо более подтянутой,
чем во время своей избирательной компании. Она хочет еще одного ребенка, но
пока не беременна!" – цитирует цирюльника Teleprogramma.pro.
Отметим, что сплетни об интересном положении телеведущей
муссируются уже 10 месяцев, поэтому скорее всего стилист Ксении не врет. Ну или
в шутку можно предположить, что Собчак, как слониха, будет вынашивает плод
около 20 месяцев.
Напомним, что 36-летняя телеведущая уже воспитывает сына Платона.
Отцом мальчика является супруг телеведущей Максим Виторган. Мальчик родился в
ноябре 2016 года. Звезда разрешилась от бремени в элитной
подмосковной клинике.