Интернет-пользователи завидуют приключениям японских кошек — рыжей Фуку-тян и черно-белого Дайкичи, которые вместе со своим хозяином Дайске Нагасавой не только побывали во всех 47 префектурах страны, но и во многих живописных местах, до которых доберется не всякий турист. За путешествиями кошек можно наблюдать в Инстаграме.

Интернет-пользователи завидуют приключениям японских кошек — рыжей Фуку-тян и черно-белого Дайкичи, которые вместе со своим хозяином Дайске Нагасавой не только побывали во всех 47 префектурах страны, но и во многих живописных местах, до которых доберется не всякий турист. За путешествиями кошек можно наблюдать в "Инстаграме", сообщает Daily Mail.Глава крупной компании Дайске Нагасава подобрал своих нынешних любимцев на улице несколько лет назад. Сначала он путешествовал без них, но вскоре люди, с которыми мужчина оставлял кошек, начали жаловаться, что в отсутствие хозяина животные ведут себя агрессивно. Тогда японец начал брать Фуку-тян и Дайкичи с собой.Бизнесмен возит кошек в специальной коляске или носит в рюкзаке. Кошки, кажется, вовсе не против путешествий. Судя по фото, они прекрасно себя чувствуют и в горах, и катаясь на катере.