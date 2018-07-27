Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь медиков. Звезда испытывает проблемы со здоровьем.

Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь медиков. Звезда испытывает проблемы со здоровьем.Тяжелый месяц выдался у Бузовой. В самом разгаре концертныйпериод, съемки в нескольких телепроектах сразу, в довершение ко всему авария на дороге с участием фуры – все эти события расшатали нервную систему телеведущей.А уж весть о скором сносе телепроекта "Дом-2" видимо окончательно добила Ольгу и,как это часто бывает, из-за стресса пошатнулось ее физическое здоровьеБузовой пришлось найти место в своем плотном графике и сделатьвыходной. Певице вызвали врача на дом. Медиков ужаснуло состояние телеведущей.Специалисты поставили ей витаминную капельницу.О плохом самочувствии артистка рассказала в Instagram. Вформате Stories она опубликовала несколько коротеньких видеозаписей. "Планы навечер у меня -лежать, пить чай с медом, восстанавливать силы, голос, возвращатьтемпературу нормальную и готовиться к завтрашнему вылету", – рассказала Бузоваподписчикам.Немного придя в себя, Ольга отправилась в Ригу. Там у неезапланирован концерт.Напомним, основная съемочная площадка проекта "Дом-2",которую называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизикоттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара.Теперь там планируется построить автомобильную магистраль между районамиСаларьево и Марьино. В связи с этим телепроект может завершить своесуществование.Свой творческий путь Ольга Бузова начала именно с этойпрограммы. Несколько лет она числилась на телестройке как участница, а позжестала ведущей шоу, встав в пару к Ксении Собчак.