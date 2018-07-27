Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь медиков. Звезда испытывает проблемы со здоровьем.
Поющей телеведущей Ольге Бузовой потребовалась помощь медиков. Звезда испытывает проблемы со здоровьем.
Тяжелый месяц выдался у Бузовой. В самом разгаре концертный
период, съемки в нескольких телепроектах сразу, в довершение ко всему авария на дороге с участием фуры – все эти события расшатали нервную систему телеведущей.
А уж весть о скором сносе телепроекта "Дом-2" видимо окончательно добила Ольгу и,
как это часто бывает, из-за стресса пошатнулось ее физическое здоровье
Бузовой пришлось найти место в своем плотном графике и сделать
выходной. Певице вызвали врача на дом. Медиков ужаснуло состояние телеведущей.
Специалисты поставили ей витаминную капельницу.
О плохом самочувствии артистка рассказала в Instagram. В
формате Stories она опубликовала несколько коротеньких видеозаписей. "Планы на
вечер у меня -лежать, пить чай с медом, восстанавливать силы, голос, возвращать
температуру нормальную и готовиться к завтрашнему вылету", – рассказала Бузова
подписчикам.
Немного придя в себя, Ольга отправилась в Ригу. Там у нее
запланирован концерт.
Напомним, основная съемочная площадка проекта "Дом-2",
которую называют "Поляна", расположена в Подмосковье вблизи
коттеджного поселка Летова Роща. Участок земли занимает почти три гектара.
Теперь там планируется построить автомобильную магистраль между районами
Саларьево и Марьино. В связи с этим телепроект может завершить свое
существование.
Свой творческий путь Ольга Бузова начала именно с этой
программы. Несколько лет она числилась на телестройке как участница, а позже
стала ведущей шоу, встав в пару к Ксении Собчак.